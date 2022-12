Es duftet nach Punsch und Zimt. An allen Ecken funkelt Weihnachtsschmuck und Kinder erfreuen sich an den Engerln: Nach der pandemiebedingten Zwangspause finden in diesem Jahr die Christkindl-, Advent- und Weihnachtsmärkte wieder ohne Einschränkungen statt. "Falstaff", ein Magazin für kulinarischen Lifestyle, hat mittels Voting erhoben, welche Märkte in den Bundesländern die beliebtesten sind.

In Kärnten wurde der Veldener Advent auf Platz eins gewählt. Die Engelstadt wartet in der Vorweihnachtszeit unter anderem mit einem schwimmenden Adventkranz, einer schwimmenden Krippe und einem Engerlschiff auf. Auf Platz zwei rangiert der romantische Kirchenadvent in Maria Wörth, bei dem die Halbinsel in weihnachtlichem Glanz erstrahlt. Der Christkindlmarkt auf dem Neuen Platz in Klagenfurt rangiert auf Platz drei. Die Besucherinnen und Besucher erwartet neben Kunsthandwerk, Geschenkartikel und Gastronomie auch ein vielfältiges Programm für Groß und Klein.

Das sind die weiteren Platzierten:

4.) Stiller Advent, Pörtschach am Wörthersee

5.) Hütten-Advent, Villach

6.) Weihnachtsmarkt, Lienz

7.) Weihnachtsterrasse am Millstätter See, Millstatt

8.) Weihnachtsdorf, Spittal an der Drau

9.) Advent entlang der Lavant, Wolfsberg

10.) Weihnachtsmarkt am Hauptplatz, St. Veit an der Glan