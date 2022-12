Die Spuren des Heiligen Nikolaus führen nach Myra (heutige Türkei). Die Figur des antiken Bischofs nehmen sich heute noch viele zum Vorbild. Einer von ihnen ist Gottfried Ebner, ein Bruder des Salesianer-Ordens Don Boscos in der Pfarrkirche St. Josef Siebenhügel. Er verkörpert seit 25 Jahren den Nikolaus. „Für mich geht es dabei um die Verkündigung der frohen Botschaft“, sagt Ebner. „Das Schönste an dieser Aktion sind die leuchtenden Augen der Kinder. Ob Jung oder Alt, jeder freut sich“, erzählt er. Während der Corona-Pandemie wurde der Nikolaus-Auftritt online abgehalten. Per Videochat unterhielt er sich nacheinander mit zehn Familien.