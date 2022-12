Christina Krainer-Hofer ist ein sogenanntes "Gasthauskind". Als sie zwei Jahre alt war, übernahmen ihre Eltern, Brigitte und Richard Hofer, das Restaurant Maria Loretto am Klagenfurter Landspitz. Mittlerweile hat ihr Bruder Andreas den Gastronomiebetrieb, der übrigens vom Gourmetführer Falstaff mit 86 von 100 möglichen Punkten bewertet wurde, übernommen. Krainer-Hofer hat einen ganz anderen beruflichen Weg eingeschlagen - und das, obwohl sie als Schülerin jede freie Minute im Familienbetrieb gejobbt hat. Die 46-Jährige ist diplomierte Europaassistentin. Und jetzt, nach 24 Jahren fernab der Kärntner Heimat, ist die zweifache Mutter mit ihrer Familie nach Klagenfurt und damit in die Gastronomie zurückgekehrt.

Seit sie denken kann, zählt die Tischkultur mit allem, was dazugehört zu ihrer großen Leidenschaft. Doch ein winziges Detail am Tisch war ihr immer ein Dorn im Auge - der "neutrale, nüchterne, langweilige" Flaschenkühler. "Es ist Zeit für Design am Tisch", kam ihr vor gut einem Jahr die Idee, das triste Tisch-Accessoire aufzuhübschen - die Geburtsstunde ihres Unternehmens "Tischart". "Ich habe nach Stoffen geschaut und diese zu Manschetten verarbeitet", erklärt die Jung-Unternehmerin, die das Talent an der Nähmaschine von der Großmutter Leopoldine geerbt hat. Für ihre Idee wurde sie von Mama Brigitte zunächst nur milde belächelt. Mittlerweile hat die Klagenfurterin ihre Mutter, eine mehr als erfahrene Gastronomin, aber davon überzeugt, die Manschetten perfektioniert und patentieren lassen sowie das Zimmer ihres 16-jährigen Sohnes in Beschlag genommen und als Arbeitszimmer umgestaltet.

Ideen sind keine Grenzen gesetzt

"Man erwirbt einmal den Kühler und die Hussen wechselt man je nach Motto oder Jahreszeit. Alle Hussen sind waschbar, das gekühlte Getränk hält bis zu zwei Stunden seine Temperatur im Kühler und man kann ihn auch wunderbar als Vase, Eiswürfelbehälter oder Küchenutensiliengefäß verwenden", nennt Krainer-Hofer, abgesehen vom optischen Aufputz am Tisch, weitere Vorteile ihres Systems. "Den Ideen sind dabei keine Grenzen gesetzt", bezieht sie sich auf die Farben und Muster der Stoffe. Logos, Initialen und, und, und. Apropos Stoffe: Diese bezieht die Unternehmerin aus ganz Europa. Verarbeitet werden unter anderem Bio-Baumwolle, recycelte Wollstoffe und auch Upcycling Stoffe. Übrigens: Bei jeder Zusammenarbeit mit ihrem Hauptstoffhersteller pflanzt Tischart einen Quadratmeter Wald. Ihre Partner sucht sie mit großer Sorgfalt aus. Produziert werden die Manschetten ausschließlich in Kärnten. Nachhaltig, ökologisch und regional ist ihr Motto. Bei den Weinkühlern handelt es sich um doppelwandige Edelstahl-Kühler.

Seit Juni ist Krainer-Hofer mit ihrem Unternehmen "Tischart" nun am Markt. Namhafte Restaurants und Hotelbetriebe zählt sie mittlerweile zu ihren Kunden - im "Hotel Europa" in Velden, im "Hotel Bergkristall" in Oberlech, im Restaurant "Zur alten Kaisermühle" in Wien oder im "Degustare Italia" und "Arja" in Klagenfurt sorgen Krainer-Hofers Weinkühler auf den Tischen für ein optisches Highlight. Produziert wird aber nicht nur für Gastronomiebetriebe, auch Private können eine Manschette für Weinkühler über den Onlineshop erwerben. "Es eignet sich beispielsweise perfekt als Gastgeschenk - statt immer nur Blumen", weiß Christina Krainer-Hofer, die schon die nächste Idee im Hinterkopf hat.