Begrenzte Anzahl an E-Scootern, kein Parken am Gehsteig, vermehrte Kontrollen und Sperrzonen. Wien greift bei den elektrischen Rollern durch und setzt den Verleih-Anbietern neue Regeln vor. Damit erhoffen sich die Verantwortlichen, die Situation in der Stadt zu verbessern. Auch in Kärnten arbeitet man an neuen Richtlinien.