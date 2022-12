Für immer beste Freundinnen sein. Das sagt sich so leicht. Was das wirklich bedeutet, wissen Elisabeth Mayler und Sissi Kollarz aus Klagenfurt. Die beiden sind 78 und 77 Jahre alt und seit mehr als 50 Jahren befreundet. Eigentlich sind sie noch mehr als das: Sie sind Freundinnen, Arbeitskolleginnen und jetzt im Alter sind sie sogar in benachbarte Wohngemeinschaften gezogen. „Somit sind wir auch noch WG-Kolleginnen geworden“, lächeln sie.

Beide Frauen haben von Geburt an eine Beeinträchtigung, deshalb sind sie seit 50 Jahren Klientinnen der Lebenshilfe Kärnten. „Beim Teppich-Knüpfen in der Werkstatt haben wir uns kennengelernt. Seitdem sind wir Wegbegleiterinnen und haben fast alles zusammen gemacht“, erinnert sich Elisabeth Mayler. „Gearbeitet, gesungen, ans Meer gefahren.“ Sie habe sogar mehrmals bei den Special Olympics mitgemacht, erzählt Mayler: „Beim Boccia-Bewerb habe ich den dritten Platz gewonnen.“ Und ihre Freundin Sissi kommentiert bewundernd: „Das macht sie wirklich toll. Sie ist sehr mutig.“

Herbert, der Rollator

Die zwei Damen unterstützen sich immer gegenseitig. Mayler ist sehr gesellig. Kollarz mag es seit einigen Jahren lieber etwas ruhiger. Dann ermahnt Mayler sie stets liebevoll und sagt: „Sissi, a bissi lustig musst schon noch sein.“ Auch bei Kollarz rennt der Schmäh. Ihren Rollator, nennt sie einfach „Herbert“, weil „ich das witzig finde“. Bevor sie bei Tisch Platz nimmt, sagt sie daher: „Den Herbert stelle ich dort drüben ab und ich setze mich auf den Sessel.“

Obwohl Mayler und Kollarz schon weit über 70 Jahre alt sind, kommen sie unter der Woche noch immer in die Werkstätte der Lebenshilfe Kärnten. „Menschen mit Behinderung, die in Werkstätten beschäftigt sind, haben im Alter keinen Anspruch auf Pension. Sie sind zwar versorgt, sie haben aber kein Einkommen und daher keine Pensionsversicherung.

Deshalb sind sie oft bis ins hohe Alter in den Werkstätten tätig“, erklärt Katharina Happe, die Pressesprecherin der Lebenshilfe Kärnten. „Es gibt massive Forderungen, das zu ändern, damit Menschen mit Behinderung in Zukunft ein Gehalt und eine eigene Sozialversicherung haben“.

Mayler und Kollarz sagen: „Wir haben hier schöne und nicht so schöne Zeiten erlebt. Traurig war für uns immer, wenn ein Betreuer gegangen ist. Man hat ja alle gern, die sind wie Familienmitglieder. Wenn sie weggehen, tut das weh.“ Elisabeth Mayler und Sissi Kollarz verbindet viel: Als Frauen mit Beeinträchtigung hatten sie es oft schwer. In den Schuljahren haben sie einiges mitgemacht. Unter vier Augen reden sie ganz offen darüber. In der Zeitung wollen sie aber nichts davon lesen. Nur so viel: „In der Schulzeit sind oft Sachen passiert, die uns weh getan haben und verletzend waren.“ Kollarz setzt nach: „Das vergisst Du nie.“ Doch in den vergangenen Jahren habe sich für Menschen mit Behinderung viel zum Guten gewendet, betont Mayler. „Jetzt können wir mehr selbst- und mitbestimmen.“

Schlimme Zeit und Tränen

Das Schlimmste sei für sie die Corona-Zeit gewesen. „Bei jedem Lockdown haben wir uns zum Fenster gesetzt und angefangen zu zählen. Erste Woche, zweite Woche... Wir sind auf sehr viele Wochen gekommen, an denen die Maßnahmen für die Lebenshilfe gegolten haben. Das war eine harte Zeit für uns“, schildert Mayler.

Von ihrer Freundin Sissi war sie in der Corona-Phase so lange wie noch nie zuvor in den 50 Jahren ihrer Freundschaft getrennt. „Sissi hatte Corona und ist ganz schwach im Bett gelegen. An meinem Geburtstag hat sie mir ein Video mit Glückwünschen geschickt. Als ich das gesehen habe, sind mir die Tränen gekommen,“ schildert Mayler. Doch ihre Freundschaft hat auch das überstanden. Jetzt genießen die zwei starken Frauen ihren Alltag umso mehr. Weil Mayler in der betreuten Wohngemeinschaft so gerne Kaffee-Kränzchen macht, wird sie mittlerweile von allen „Kaffeeprinzessin“ genannt. „Die Lebenshilfe ist unser zu Hause geworden“, sagen beide.

Und was ist das Geheimnis ihrer ewigen Freundschaft? Da sind sie sich schnell einig: „Nicht wegen jeder Streiterei auseinandergehen und gemeinsam lachen können."