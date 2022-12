Von Erfolg gekrönt war die Cash-Back-Weihnachtsaktion der Stadt Klagenfurt. Nach gut 48 Stunden konnte der gesamte Betrag von 85.000 Euro ausgeschüttet werden und die Klagenfurter Wirtschaft lukrierte binnen weniger Stunden 500.000 Euro. 2.000 Rechnungen wurden dabei von den Klagenfurterinnen und Klagenfurtern eingereicht. Die beliebtesten Branchen waren Mode, Schuhhandel, Sportartikelfachgeschäfte, Schmuck und Buchhandel.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Aktion erhalten eine 20-prozentige Rückvergütung der Einkaufssumme in Form von City Zehnern. Diese Aktion wurde zusammen mit dem Klagenfurt Marketing und der Wirtschaftskammer durchgeführt.

"Besonders in Zeiten der allgegenwärtigen Preissteigerungen war diese Aktion richtig und notwendig umzusetzen. Die regionalen Wirtschaftsbetriebe haben so gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern für eine zusätzliche Wertschöpfung von rund einer halben Million Euro gesorgt. Die Refundierung in City Zehnern sorgt dafür, dass auch diese Beträge wieder in Klagenfurt in Umlauf kommen und so einen doppelten Effekt auslösen", freut sich Wirtschaftsreferent Stadtrat Max Habenicht.

Ab 9. Dezember bekommen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Bestätigungsmail mit einem QR-Code. Von 13. Dezember bis einschließlich 22. Dezember kann man die City Zehner an der City Zehner Advent Hütte am Christkindlmarkt (Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr) gegen Vorweis der Eingangsbestätigung abholen.