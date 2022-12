Ein 40-jähriger Klagenfurter fuhr am Donnerstag gegen 17.30 Uhr mit seinem Pkw am Klagenfurter Südring von Westen kommend in Richtung Rosentaler Straße. Auf Höhe der Schmelzhüttenstraße prallte das Auto gegen eine 74 Jahre alte Frau, die zu Fuß den Südring in Richtung Süden überquerte.

Die Klagenfurterin erlitt bei dem Zusammenprall so schwere Verletzungen, dass sie trotz durchgeführter Reanimationsversuche durch einen Notarzt noch an der Unfallstelle verstarb. "Es gilt dort eine 50-km/h-Beschränkung, Schutzweg gibt es keinen", sagt Polizeisprecher Mario Nemetz. "Der Lenker dürfte die Frau aufgrund der Sicht- und Lichtverhältnisse übersehen haben", heißt es von der Polizei. In dem Bereich, in dem sich der Unfall ereignet hat, ist gegen Abend immer viel Verkehr. Zudem hat es am Freitag geregnet und es war bereits dunkel, als es zu dem Unfall kam. Die Frau wurde nach dem Zusammenprall auf die Straße geschleudert.

Beschlagnahmt

Ein beim Fahrzeuglenker durchgeführter Alkomatentest verlief negativ. Der Pkw des Mannes wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt sichergestellt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen noch.

Der Südring war im Bereich der Unfallstelle am Freitag bis 19.50 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.

"Im Vorjahr gab es in Kärnten 155 Verkehrsunfälle, bei denen Fußgängerinnen und Fußgänger angefahren und verletzt wurden", berichtet der Verkehrsclub Österreich (VCÖ). Jeder vierte Fußgängerunfall in Kärnten ereignet sich laut VCÖ auf einem Schutzweg. Im aktuellen Fall war das nicht so. An der Unfallstelle gab es keinen Zebrastreifen. Generell gilt aber Folgendes: "Gerade, wenn die Sicht schlechter ist, ist es wichtig, entsprechend langsamer unterwegs zu sein", erklärt VCÖ-Experte Michael Schwendinger.