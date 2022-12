Ein 40-jähriger Klagenfurter fuhr am Donnerstag gegen 17.30 Uhr mit seinem Pkw am Klagenfurter Südring von Westen kommend in Richtung Rosentaler Straße. Auf Höhe der Schmelzhüttenstraße prallte das Auto gegen eine 74 Jahre alte Frau, ebenfalls Klagenfurterin, die zu Fuß gerade den Südring in Richtung Süden überquerte.

Die Frau erlitt bei dem Zusammenprall so schwere Verletzungen, dass sie trotz durchgeführter Reanimationsversuche durch einen Notarzt noch an der Unfallstelle verstarb.

Ein beim Fahrzeuglenker durchgeführter Alkomatentest verlief negativ. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden, er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt.

Der Südring war im Bereich der Unfallstelle bis 19. 50 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.