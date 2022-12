Seit Anfang November werden der Marke Be Famous die Räumlichkeiten des Eissalons "Eis Greissler" in der Wienergasse in Klagenfurt zur Verfügung gestellt. Die Kooperation findet heuer erstmals statt. Der Großteil des "Eis-Greissler"-Teams ist für den aktuellen Verkauf erhalten geblieben. Vorerst wird der Pop-up-Store bis 17. Dezember geöffnet bleiben. Ein weiterer ist zurzeit noch nicht in Planung, heißt es.

Aktuell werden neben Hauben, Schals, Handschuhen und Geschenkartikel auch noch eigene Produkte wie Fruchtaufstriche, Backmischungen und Sekt angeboten. Letztere sind auch in der Sommersaison in der Filiale erhältlich. Einen Pop-up-Store wie in Klagenfurt gibt es momentan auch in den Shops in Graz und der Wiener Neubaugasse. "Wir freuen uns, voraussichtlich ab Anfang März wieder in Klagenfurt unser Eis zu verkaufen. Ein genaues Datum steht noch nicht fest und wird wohl auch davon abhängen, wann das Wetter die nächste Eissaison einleitet", so die Filialleiterin der Wienergasse, Felicia Winter.