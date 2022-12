"Mr. Bagel" holt die beliebten Brötchen mit Loch in die Heimat zurück

In der Klagenfurter Adlergasse eröffnete Anfang November "Mr. Bagel". Betreiber Christian Riedl schwört auf das Gebäck mit dem Loch in der Mitte und meint, ein ausgewandertes Produkt zurück in die Heimat geholt zu haben.