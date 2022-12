"Ich hatte dienstfrei und war zuhause in Wolfsberg, da kam der Anruf aus Wien: In Klagenfurt ist eine MiG gelandet, fahr hin und untersuch den Vorfall", erzählt Dieter Szolar. Das war am Vormittag des 25. Oktober 1991, als der Kroate Rudolf Perešin mit einer MiG-21 der jugoslawischen Volksarmee nach Klagenfurt desertierte. Dieter Szolar war Pilot beim österreichischen Bundesheer. Er flog Draken, war Flugausbilder und später Kommandant der Kunstflugstaffel "Karo As". Heute ist der Oberst im Ruhestand und offiziell von seiner Verschwiegenheit entbunden. "Damals lief alles unter strenger Geheimhaltung."