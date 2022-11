Mittwoch gegen 16.50 Uhr fuhr eine 18-jährige Pkw-Lenkerin aus Klagenfurt am Schutzweg in der Fischlstraße in Klagenfurt gegen einen 14-jährigen Skateboardfahrer der gerade die Fahrbahn überqueren wollte. Der Schüler wurde über die Motorhaube des Fahrzeugs geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.