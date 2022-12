Als Unternehmer sorgt man für Arbeitsplätze und Wettbewerbsfähigkeit in der Region, was gerade in diesen herausfordernden Zeiten essenziell ist. Diese fünf Nominierten aus Klagenfurt und Villach tragen mit ihrem Unternehmergeist dazu bei und ragen durch ihre Innovationskraft heraus.

René Standmann aus Schiefling leitet seit Dezember 2021 die TANN Föderlach mit über 300 Mitarbeitern. Begonnen hat der heute 34-Jährige als Lehrling im Betrieb und arbeitete sich die Karriereleiter hoch. Heute kümmert er sich um die tägliche Wurst-, Frischfleisch- und Schinkenproduktion im Ausmaß von circa 90 Tonnen. Unternehmergeist bedeutet für den zweifachen Vater, Feuerwehrmann und jüngsten Fleischermeister Österreichs im Jahr 2009: „Einen Schritt weiterzugehen, Risiken einzugehen, sich selbst Ziele zu setzen und ein menschliches Miteinander im Team. Für meine Mitarbeiter habe ich immer ein Ohr offen.“

Rene Standmann - Leiter der TANN in Föderlach © Markus Traussnig

Auch „Backhandwerker“ Martin Wienerroither von der gleichnamigen Bäckerei möchte als Unternehmer „neugierig bleiben. „Für mich als Unternehmer ist wichtig, dass ich etwas unternehme. Dass ich viel Neues probiere und stets nach vorne schaue. Momentan ist die Gefahr, dass man in einem Jammertal stecken bleibt. Davon halte ich nicht viel. Die Zeiten sind herausfordernd, aber jedes Thema hat auch seine Chance und diese zu ergreifen, das macht Unternehmertum aus. Es gibt genug positive Beispiele“, sagt der 51-Jährige, der in dritter Generation die Bäckerei in Pörtschach führt. Die Bäckerei besteht seit 85 Jahren. Die Produktionsstätte wird im großen Stil erweitert.

Martin Wienerroither © KK/Assam

Mit sportlichem Ehrgeiz hat sich die Klagenfurterin Stephanie Davis (30) bis an die Spitze der deutschsprachigen Influencer-Szene gepusht. Mit 1,5 Millionen Followern auf Instagram und 3,3 Millionen auf Facebook teilt sie regelmäßig Sporttipps und Persönliches. Als Fitnessmodel ist sie weltweit gefragt. Zusätzlich in ihrem Portfolio stehen mehrere Fitnesscenter in Österreich, Slowenien und Kroatien, die sie betreibt. „Erfolg ist für mich, wenn mir, das, was ich betreibe, Spaß macht. Wichtig ist, dass man sich kleine Ziele setzt“, schreibt sie auf ihrem Profil.

Stephanie Davis © KK/Davis

Den Karnerhof am Faaker See leitet Ursula Karner (40) seit 2013. Sie übernahm ihn von ihren Eltern Adele und Hans Melcher, die in den 1970er Jahren aus dem Gasthof ein Hotel machten. Unter Ursula Karners Führung wurde aus dem Vier-Sterne-Hotel ein Ganzjahresbetrieb. Der Tourismus wurde ihr in die Wiege gelegt, nach der Tourismus-Fachhochschule in Wien machte sie internationale Erfahrungen an der Côte d’Azur und in Chicago. Sie legt großen Wert auf Teamarbeit: „Eine erfolgreiche Unternehmerin sieht Entwicklungen vorher und hat die Fähigkeit proaktiv zu agieren. Doch gerade im Hotel hängen der Erfolg und die ständige Verbesserung des Betriebs von den Mitarbeitern ab. Das Team macht den Unternehmer erfolgreich“, sagt sie.

Ursula Karner © KK/HPhoto - Hannes Pacheiner

Livia (32) und Klaus Graf (64) rückten Kärnten in vielen Krimis ins Bild. 80 Filme hat Graf Film seit der Gründung 2001 auf den Markt gebracht. Die Filmemacher stehen hinter dem „Zürich-Krimi“ und „Die Toten vom Bodensee“. Graf Film ist international tätig, mit Drehorten von Russland bis zur Karibik. Der Weltraum-Film „Rubikon“ wurde nach Amerika verkauft. Heuer feierten Vater und Tochter 20-jähriges Jubiläum. „Unternehmergeist bedeutet für uns, ein hohes Risiko einzugehen, verbunden mit der Chance, Millionen mit unseren Filmen zu begeistern und das mit einem kleinen engagierten Team von Klagenfurt aus“, sagen beide.