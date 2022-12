Der Begriff Cocktail entstand um 1800 im angelsächsischen Sprachraum. Grundsätzlich wurden die damals nur sehr rauen und alkoholreichen Spirituosen mit Wasser, Zucker, eventuell auch mit Bitters "verdünnt". Heute sind die Variationen der Cocktails gar nicht mehr zu zählen und das richtige Mixen, Rühren und Schütteln mag gut gelernt sein. Ein Meister seines Fachs ist der Kärntner Mario Hofferer. Der Klagenfurter brachte es sogar zu WM-Ehren in der Branche. Und weil gerade in Katar die Fußball-WM läuft, wurde die MH Cocktail Entertainment GmbH des Kärntner auch gleich für die VIP-Bereiche in den WM-Schauplätzen engagiert. Ein Weltmeister sollte die wesentlichen Voraussetzungen mitbringen.