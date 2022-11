Ingo Bender hat sich dem Genuss verschrieben: In seinem "RundumGenuss"-Geschäft in der St. Veiter Straße 98 erhält man ab 2. Dezember Jura-Kaffeevollautomaten für den privaten Haushalt und für die Gastro-Küche. Im ehemaligen Kopiergeschäft gegenüber vom Interspar eröffnet der erste Jura-Store in Kärnten. Neben Kaffeemaschinen gibt es auch eine Lounge, wo man verschiedene Kaffeesorten und Röstungen probieren kann. "Ich habe eine Auswahl von kleinen Röstereien, die sehr aromatisch und säurearm, also magenschonend, sind", schildert Bender. Auch entkoffeinierte Sorten können verkostet werden.