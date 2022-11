Tragischer Fund am Beginn der Adventszeit. Wie die Polizei am Mittwoch bestätigte, wurde ein 40-jähriger Mann von Arbeitskollegen am Montagmorgen gegen 7 Uhr tot in seiner Wohnung in Ferlach aufgefunden.

Aufgrund der Umstände in der Wohnung war ein Tod durch den Konsum von Suchtmitteln nicht auszuschließen, weshalb eine kriminalpolizeiliche Leichenbeschau durchgeführt wurde. Nach der Leichenbeschau wurde von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt eine gerichtliche Obduktion des Leichnams angeordnet.

Die Obduktion bestätigte den Verdacht auf Tod durch eine Mischkonsumation von Alkohol und Suchtmitteln. Die Ermittlungen zur genauen Klärung der Umstände sind noch nicht abgeschlossen.

Bei dem 40-Jährigen handelt es sich um den neunten Drogentoten in diesem Jahr. Im Vorjahr gab es 14 Kärntner, die an Drogen gestorben sind. Den traurigen Höchstwert an Drogentoten verzeichnete die Polizei im Jahr 2018 mit 26 Drogentoten.