Wer die weihnachtlichen Köstlichkeiten selbst zubereitet, muss heuer angesichts der gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise tiefer in die Geldbörse greifen. Doch auch Bäcker, die derzeit ihr Sortiment um Vanillekipferl & Co erweitern, bekommen die Teuerung zu spüren – und in weiterer Folge ihre Kundschaft.