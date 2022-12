Ein Besuch im Lederhaus Albert Pflüger gleicht einer Zeitreise. Der Herr des Hauses sitzt an einem massiven Tisch in einem Zimmer hinter dem Verkaufsraum. Hinter ihm reicht eine Wand voller abgegriffener kleiner Holzladen bis zur Decke. Daneben stapeln Rollen mit Leder in allen Farben. Ein überdimensionierter Taschenrechner, der so wirkt, als hätte er doppelt so viele Jahrzehnte wie man selbst am Buckel, vervollständigt das Bild. Auf dem Tisch steht auch ein Computer. Schlanker Bildschirm, modernes Design.