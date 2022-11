Am Montag wurde die Polizei zu einer Wohnung in Klagenfurt am Wörthersee gerufen. Anrainer hörten eine Frau schreien und sie befürchteten sie würde ihren Hund quälen. Gegenüber der Polizei gab die 35-jährige Frau an, lediglich mit ihrem Hund geschimpft zu haben, da dieser die Couch beschädigte.

Während des Einsatzes bemerkten die Polizisten starken Cannabisgeruch in der Wohnung und fanden geringen Menge Cannabis und Suchtmittelutensilien, die sie sicherstellten. Außerdem wurden zwei Pfeffersprays gefunden, die weil die Frau ein aufrechtes Waffenverbot auferlegt hat, ebenfalls sichergestellt wurden. Die Frau wird angezeigt.