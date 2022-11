Einbrecher trieben am vergangenen Wochenende in einem Mehrparteienhaus in Klagenfurt ihr Unwesen. Zwischen Freitag, 25. November, und Sonntag, 27. November, brachen sie in zwei Wohnungen in der Landeshauptstadt ein. In der ersten Wohnung im dritten Stock des Hauses knackten die Unbekannten einen Tresor und stahlen daraus Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Außerdem stahlen sie noch zwei Herrenuhren. In der zweiten Wohnung im sechsten Stock brachen sie eine Handkasse auf und stahlen daraus mehrere Hundert Euro.

In die Wohnungen gelangten die Täter durch Abdrehen der Zylinderschlösser. Der Wert des erbeuteten Diebesgutes beläuft sich auf einen hohen vierstelligen Eurobetrag. Die Polizei führte vor Ort die Spurensicherung durch. Die Erhebungen zur Klärung des Sachverhaltes laufen.