Freudige Neuigkeiten hielt der heurige Herbst für Fans von Depeche Mode bereit. Die britische Kultband macht im Rahmen ihrer "Memento Mori"-Welttour am 21. Juli 2023 Halt im Klagenfurter Wörthersee Stadion. Der Vorverkauf startete am 6. Oktober. Wer heute, also knapp zwei Monate später, für das Konzertwochenende nach einem freien Hotelzimmer in der Landeshauptstadt sucht, stellt fest: Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.