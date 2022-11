Eines gleich vorweg: Was das Bistum Hildesheim angesichts der Teuerung empfiehlt, wird von der Diözese Gurk-Klagenfurt nicht verordnet: In Niedersachsen wird in diesem Winter die Grundtemperatur in Kirchen auf 9 Grad gesenkt, bei Messen an Sonntagen sind maximal 13 Grad gestattet.