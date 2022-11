An die 1000 Tiere finden jährlich im Tierschutzkompetenzzentrum Klagenfurt (TiKo) eine vorübergehende Bleibe und hoffen auf ein baldiges, liebevolles Zuhause. Auch in der Weihnachtszeit sind die "Gästezimmer" des TiKo belegt. Damit diese Hunde, Katzen und Kleintiere zu Weihnachten nicht leer ausgehen, veranstaltet das TiKo auch heuer wieder ein Wichtelspiel.

Anmelden kann man sich ab sofort auf der Homepage der Tierschutzeinrichtung. Nach erfolgreicher Registrierung bekommt man den Wunschzettel des Wichteltiers per E-Mail zugeschickt. Das Geschenk kann im Dezember gerne persönlich beim TiKo vorbeigebracht oder per Post (Kennwort: Wichtelspiel + Name des Tieres) an TiKo, Judendorferstraße 46, 9020 Klagenfurt geschickt werden.