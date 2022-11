Sechs Verletzte bei Unfall mit Rettungsauto in Klagenfurt

Am Sonnta gegen 18 Uhr stieß eine Rettung mit Blaulicht in Klagenfurt mit einem Pkw frontal zusammen. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden, Fahrer (22) und Beifahrer (27) der Rettung sowie die vier Insassen des Pkw wurden leicht verletzt ins Spital gebracht, teilte die Polizei mit. Alkohol war nicht im Spiel.

Beide Fahrzeuge dürften laut Polizei auf der Kreuzung Viktringer Ring/August-Jaksch-Straße grünes Licht gehabt haben. Der Pkw-Lenker, ein 54-jähriger Italiener, wollte dort links abbiegen. Das Einsatzfahrzeug war entgegenkommend geradeaus stadtauswärts unterwegs. Im Auto des Italieners befanden sich mit ihm eine Frau (41) sowie ein 15-jähriger Jugendlicher und eine elfjährige Jugendliche.