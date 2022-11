Die Premiere vor mittlerweile drei Jahren war ein Riesenerfolg: leuchtende Augen bei Groß und Kleine. 5000 Besucher waren nach Waidmannsdorf gekommen, um zusammen mit den Musikern zu singen. Damals hatten die Verantwortlichen der Austria Klagenfurt die Hoffnung, "Kärnten singt Weihnachtslieder" als festes Event in der Adventzeit zu etablieren – doch dann kam Corona. Nun ist es endlich wieder so weit: Künstler aus Kärnten sorgen am 11. Dezember 2022 um 17 Uhr in der Klagenfurter "28 Black"-Arena wieder für weihnachtliche Stimmung und mit ihnen das stimmgewaltige Publikum.

Die schönsten deutschsprachigen und internationalen Weihnachtslieder werden wieder zu hören sein und für und einen stimmungsvollen Abend sorgen. Mit von der Partie sind auch Austria-Trainer Peter Pacult und die Fußball-Profis der "Violetten" aus Waidmannsdorf. Sie werden ebenfalls "Stille Nacht, heilige Nacht" über "Leise rieselt der Schnee" aber auch "Last Christmas" anstimmen.

Ebenfalls auf der 14 Meter langen Bühne vor der Westtribüne zu sehen werden sein: Matthias Nebel, Halbfinalist der erfolgreichen TV-Show "The Voice of Germany", Vanessa Dollinger, "The Talltones", Markus Wutte und Band, Oliver Haidt, Didi Pranter, der Chor des BRG Viktring, Meli Stein und "Rian".

Mit dabei sein kann man auch als VIP: Für 99 Euro genießt man die Programmhighlights, Speisen vom Buffet, Getränke, einen Cocktail

von der Teatro-Bar und ein Glas Schlumberger. Bestellungen sind unter Tel. 0463/210888-15 bzw. per E-Mail unter vip@skaustriaklagenfurt.at.