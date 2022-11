Franz Xaver Winterhalters Gemälde ist eine der bekanntesten Darstellungen, die Kaiserin Elisabeth zeigt. „Sisi“ trägt ein Sternenkleid, 27 Sterne schmücken ihr Haar. Eine Replik des Kleides ist zusammen mit zehn weiteren von heute an bis 8. Jänner in der Schau „Garderoben einer Kaiserin“ auf Schloss Moosburg nahe Klagenfurt zu sehen. Inspiriert vom Besuch des Kaiserpaares im September 1856 in Moosburg wollte Kastellan Ernst Bauer ein romantisches Weihnachtsprogramm auf die Beine stellen. Er hat gesucht und ist auch fündig geworden; in der Person einer Steirerin, die sich der Fertigung von Repliken von Kleidern der Kaiserin verschrieben hat.