Ümit Baran kennt man als erfolgreichen Betreiber der "Burger Boutique", die mittlerweile mit mehreren Restaurants in Kärnten und der Steiermark vertreten ist. In der Feldkirchner Straße 36 in Klagenfurt will Baran nun mit italienischer Küche durchstarten. "Ich war in letzter Zeit viel in Italien und habe dort verschiedene Pinsa-Varianten gekostet." Und weil ein Pinsa-Lokal in Kärntner Gastroszene noch fehlt, eröffnet er mit L’Antica am 1. Dezember selbst eines. Von der klassischen Pinsa Buffala bis hin zur kreativen Pinsa Fico mit Sahnesoße, Ricotta, Feigen, Walnüssen und Ahornsirup ist für jeden Geschmack etwas dabei. Auch Vegetarier kommen auf ihre Kosten, wie Baran betont.

Pizza-, Bruschetta-, Nudel- und Salatvariationen sowie ein Bereich mit italienischer Feinkost ergänzen das Angebot. Das kleine Lokal bietet Platz für acht Personen und hat von Montag bis Freitag von 16 und samstags von 11 bis 2 Uhr geöffnet. Sonntags von 11 bis 22 Uhr. Die Pinsaria ist also eines der wenigen Lokale in der Landeshauptstadt, wo Nachteulen auf ihre Kosten kommen. "Wer über unsere L’Antica-App bestellt und das Essen abholt oder mit unserem eigenen Lieferservice zu sich nach Hause liefern lässt, bekommt 20 Prozent", sagt Baran.