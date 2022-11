Nicht nur Touristiker, sondern auch der Klagenfurter Spirituosen-Hersteller Stroh Austria hoffen dieses Jahr auf viele Ski-Urlauber. Denn wie Karin Trimmel, die seit 2021 Geschäftsführerin ist, sagt: „Bei uns hängt viel von der Wintersaison ab und wie sich der Tourismus in Europa in den nächsten Wochen entwickelt.“

Was viele Skifahrer, die den Tag auf der Piste in Hütte mit einem Jagertee oder Punsch ausklingen lassen, nicht wissen, ist, dass Stroh auf den Pioniergeist eines Lavanttalers im 19. Jahrhundert zurückgeht. Vor genau 190 Jahren legte Sebastian Stroh in St. Paul im Lavanttal mit seinen gebrannten Schnäpsen den Grundstein für das Unternehmen. Bis heute wird nach geheimer Rezeptur der Familie Stroh produziert, die 1900 bei der Weltausstellung in Paris sogar eine „Große Goldmedaille“ abräumte. Gefeiert wird der Geburtstag unter anderem mit einem Rezept für eine Jubiläumstorte. Das dürfte kein Zufall sein. Denn die Stroh-Chefin betont: „In Österreich ist die Vertrautheit mit der Marke seit Generationen eine emotionale. Wir verbinden mit Stroh die Erinnerungen an den wohligen Duft und köstlichen Geschmack der Mehlspeisen und Kekse aus der Familie.“ Auf diese gewachsene Positionierung zahle man auch mit dem aktuellen Werbeslogan ein.

Doch trotz aller Tradition stellt sich das Unternehmen zeitgemäß den aktuellen Herausforderungen, wie die Geschäftsführerin hervorstreicht. „Die Planungsunsicherheit der letzten Jahre hat uns Flexibilität gelehrt“, sagt Trimmel. Darüber hinaus begegne man mit „einer klaren Marken-Strategie und einem starken, eingespielten Team“, das aktuell 23 Mitarbeiter umfasst, diesen stürmischen Zeiten. Den Fachkräftemangel bekommt das Unternehmen, das derzeit Produktionsmitarbeiter sucht, deutlich zu spüren. Es dauere oft lange, bis ein Job besetzt werden könne.

Hauptabsatzmärkte

„Stroh hat sich in den letzten Jahrzehnten zum österreichischen Exportschlager entwickelt. 75 Prozent des Umsatzes werden im Ausland erzielt“, sagt Trimmel, die zuvor unter anderem bei Schlumberger und der Underberg-Gruppe im alkoholischen Getränkebereich tätig war. Zu den Kernmärkten zählen neben Deutschland vor allem die Niederlande und Skandinavien. Insgesamt sind die Produkte in 40 Ländern erhältlich. Auch das Duty-Free-Geschäft ist ein wesentlicher Absatzkanal. Die „Ikone“ in der Produktpalette sei nach wie vor Stroh 80. Während der Pandemie und aufgrund der österreichweiten Distribution hätten aber auch Stroh 60 und 40 an Beliebtheit gewonnen. Saisonal seien darüber hinaus Punsch und Jagertee gefragt.

In Österreich sind die Stroh-Spirituosen in vielen Supermärkten erhältlich. Auslistungen von Handelsketten wie zum Beispiel bei den Markenprodukten von Mars aufgrund zu weit auseinanderklaffenden Preisgestaltungsvorstellungen hat es bisher nicht gegeben.

Nichtsdestotrotz sind für Stroh Austria die aktuellen Preissteigerungen ebenfalls ein großes Thema. Trimmel sagt dazu: „Die allgegenwärtige Teuerungswelle, ausgelöst durch Corona und den Ukraine-Krieg, macht auch vor uns nicht Halt. Bei sämtlichen Rohstoffen und Verpackungsmaterialien ist es in den letzten Jahren zu massiven Preissteigerungen gekommen, die teilweise auch deutlich im zweistelligen Bereich liegen.“