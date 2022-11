„Maschallah bedeutet super“, erklärt der junge Mann auf der Turnbank. Eine Erklärung, die sich mit dem Blick aufs Spielfeld erübrigt. Ein Tor ist gefallen. Darwaze übersetzt der Mann auf der Bank. Der Name des Spiels ist da wie dort derselbe: Fußball.

Seit 18 Jahren treffen sich Männer mit Fluchthintergrund in Klagenfurt zum Fußballspielen. Ins Leben gerufen wurde die Initiative, die vom Bundeskanzleramt und Land Kärnten unterstützt wird, von Siegfried Stupnig vom Verein Aspis. „Ich habe damals Deutschkurse für Asylwerber aus Tschetschenien gehalten. Irgendwann haben wir begonnen, uns im Anschluss daran im Europapark zum Fußballspielen zu treffen“, sagt Stupnig.

Die Nationalität der Spieler hat sich in den Jahren gewandelt. Der Initiator erinnert sich: „2017 hatten wir zwei Amerikaner im Team. Das war auch der Zeitpunkt, wo wir uns in FC International unbenannt haben. Früher waren wir der FC Tschetschenien.“ Mittlerweile bilden die Hazara – eine afghanische Volksgruppe - die Mehrheit, der rund 50 Hobbykicker. Trainiert wird zweimal die Woche, an diesem Abend im Turnsaal des Ingeborg-Bachmann-Gymnasiums. Altersgrenze gibt es keine. Der jüngste Spieler ist 14, der älteste 48 Jahre.

Kicken für die Integration

„Sigi, die spielen unfair.“ Ein Tumult ist ausgebrochen. Ein Spieler hat nach Abpfiff ein Tor geschossen, das vom Schiedsrichter – die Spieler wechseln sich in dieser Rolle ab - nicht anerkannt wird. „Niemand hört auf den Schiri“, sagt Farhad Hussaini. Er ist seit fünf Jahren dabei und gibt zumeist den Tormann. „Meine Betreuerin hat mir gesagt, dass ich vorbeischauen soll.“ Vor seiner Flucht 2015 kickte er kaum. Anders als Gholam Nazari: „Wir haben Straßenfußball gespielt. Dorf gegen Dorf.“ In Kärnten verstärkte er drei Jahre lang den WSG Wietersdorf.

Mit den Regeln des fairen Spiels werden westliche Werte vermittelt © Dieter Kulmer

Am internationalen Fußballgeschehen sind die meisten interessiert. Fragt man nach einem erfolgreichen afghanischen Spieler, wird der Name Nadiem Amiri genannt, Spieler bei Bayer Leverkusen. Amiri wurde in Deutschland geboren und ist dort Teil der Nationalmannschaft. Über den Fußball in der alten Heimat wissen die Männer wenig zu erzählen. „Seit 2002 oder 2003 gibt es in Afghanistan so etwas wie eine Bundesliga. Auch Frauen haben Fußball gespielt“, sagt Nazari. Seit die Taliban die Macht übernommen haben, ist das verboten.

Die Weltmeisterschaft in Katar stößt auf wenig Begeisterung. „Das Public Viewing mit Freunden am Neuen Platz 2018 war geil. Jetzt im Winter interessiert mich die WM nicht“, sagt Hussaini. Mohammad Reza Yusupi pflichtet ihm bei: „Der Zeitpunkt ist schlecht.“

Der Ball ist heiß umkämpft © Dieter Kulmer

Westliche Werte vermitteln

Der FC International nimmt selbst an Turnieren teil. Bei den Kärntner Akademischen Hallenfußballmeisterschaften errang man Anfang November den vierten Platz. Kein Spieler erhielt eine gelbe oder gar rote Karte, wie Stupnig hervorhebt. „Es ist ein Werteprojekt. Die Männer lernen, fair zu spielen, obwohl sie nicht alle Freunde sind. Vor jedem Spiel werden die Mannschaften demokratisch gewählt. Was der Schiedsrichter sagt, gilt“, sagt er und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Auch wenn er nie recht hat.“

Erfolg ist für Stupnig, wenn einer seiner Schützlinge mit seiner Familie die Österreichische Staatsbürgerschaft erhält. „Einige sind am besten Weg dorthin. Natürlich gibt es Probleme, aber keine, die mir über den Kopf wachsen. Ich bin zufrieden.“ Maschallah.