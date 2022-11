Mit dem Hotel Schloss Seefels hat Kärnten nun ein weiteres Hotel in der Fünf-Sterne-Superior-Kategorie – der höchsten erzielbaren Auszeichnung. Neben "Das Ronacher Therme & Spa Resort" in Bad Kleinkirchheim ist das Hotel Schloss Seefels das zweite Hotel in Kärnten, das sich über die Auszeichnung Fünf-Sterne-Superior freuen darf. Die österreichweite Klassifizierungskommission sprach sich einstimmig für diese Entscheidung aus.