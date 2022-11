Schweine mit knallroten Augen, abgebissenen Schwänzen und Geschwüren, eng zusammengepfercht in einem Stall. Diese schockierenden Bilder aus einem Mastbetrieb im Bezirk Klagenfurt-Land sind in schlechter Erinnerung. Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) hatte im Frühjahr mit einem Video auf die Missstände in dem Stall aufmerksam gemacht.