Tiefe Bestürzung um einen Facharzt für Orthopädie der Privatklinik Maria Hilf. Günther Pörtsch verstarb völlig unerwartet im 63. Lebensjahr.

Pörtsch war bereits seit 1997 als Assistenzarzt in der Orthopädischen Abteilung der Privatklinik Althofen tätig. Im September 2010 absolvierte er schließlich seine Prüfung zum Facharzt für Othopädie und orthopädische Chirurgie. Nach dem Umzug der Privatklinik nach Maria Hilf war Pörtsch in Klagenfurt als Facharzt für Orthopädie auf der Station C tätig.

"Günther war ein sehr liebenswerter Mensch, der sich hin und wieder unter einer rauen Schale versteckte. Überdies war er ein exzellenter Arzt, einer, den man sich heutzutage nur wünschen kann", erzählt Georg Lajtai, Chef der Klagenfurter Privatklinik.

Geliebt von den Patienten

Lataj ist Schulterspezialist und war 22 Jahre lang der Chef von Pörtsch, der ihm bei vielen Operationen im Bereich der Schulter-, Hüft- und Kniechirurgie assistierte. "Ist einmal ein Dienst ausgefallen, war Günther der Erste, der eingesprungen ist. Er hat nie gejammert und sich immer für seine Patienten engagiert. Sie haben ihn geliebt" zollt Lataj seinem Kollegen Respekt. Vor allem sein guter Blick für eine richtige Diagnose wurde von Patienten und Kollegen sehr geschätzt.

Günther Pörtsch hinterlässt seine Frau Kathrin mit den Kindern Markus und Andrea. Am 29. November besteht ab 11 Uhr die Möglichkeit, sich von Pörtsch im Zeremonium der Bestattung PAX Klagenfurt-Annabichl zu verabschieden. Die Trauerfeier beginnt um 13 Uhr.