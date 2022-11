In Wölfnitz kommt es aufgrund einer Adventausstellung am Sonntag, 27. November 2022, von 9 bis 19 Uhr, zu einer Busumleitung der Linie 30. Die Hauptstraße - Bereich Café Eva bis zum Gasthof Ogertschnig - wird für den gesamten Verkehr gesperrt. Aus diesem Grund kann die

Haltestelle „Wölfnitz Ort“ von der Linie 30 nicht bedient werden. Die Linie 30 fährt stadteinwärts über die Feldkirchner Straße, die Ersatzhaltestelle für „Wölfnitz Ort“ stadteinwärts befindet sich in der Feldkirchner

Straße bei der Postbus-Haltestelle gegenüber des Sparmarktes.