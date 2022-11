Brennen in den Augen, Übelkeit, Atemnot. Wer mit Pfefferspray in Kontakt kommt, hat zumeist diese Symptome. Rund 40 Schülerinnen und Schüler einer Mittelschule in Klagenfurt-Waidmannsdorf erlebten dies am Dienstag am eigenen Leib. Ein 14-jähriger Mitschüler hantierte am Gang mit dem Reizgas und sorgte nicht nur für einen Großeinsatz der Einsatzkräfte, sondern auch für die kurzzeitige Evakuierung von 280 Schülern in den Turnsaal. Sechs mussten laut Polizei sogar im Krankenhaus behandelt werden. Alle konnten jedoch ambulant entlassen werden, wie der Krankenhausbetreiber Kabeg übermittelt.