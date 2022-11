Die "NP Bau GmbH" mit Sitz in der Peter-Mitterhofer-Gasse 25 in Klagenfurt ist insolvent. Das teilte der Kreditschutzverband von 1870 in einer Aussendung mit. Derzeit liegen noch keine Informationen über das Vermögen und die Schulden vor. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Christof Mörtl bestellt.

Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 02.01.2023 (gerichtliche Anmeldefrist) über den KSV1870 (insolvenz.klagenfurt@ksv.at) angemeldet werden.