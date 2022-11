Mit einem kleinen Hoppala startete die gebürtige Steirerin Claudia Bandion-Ortner (55) in ihren, wie sie es nennt, "ersten echten Gerichtstag" am Mittwoch am Klagenfurter Landesgericht. Ihr Schlüssel passte nicht in das Schloss von Verhandlungsraum 207 - aber nach nur wenigen Momenten konnte eine vorbeihuschende Kollegin aushelfen. "Ich muss mich erst an das neue Haus gewöhnen", lacht sie.