Zu einem schweren Arbeitsunfall ist es am Mittwochvormittag in einem Metallverarbeitungsbetrieb in Klagenfurt gekommen. Kurz vor 11.30 Uhr war ein Lehrling mit Arbeiten an einer Kantmaschine beschäftigt. Dabei geriet er aus unbekannter Ursache mit einer Hand unter die Schneidekante.

Der 17-Jährige erlitt Schnittverletzungen, zudem wurde ihm der Daumen abgetrennt. Der schwer verletzte Jugendliche wurde von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.