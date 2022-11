Autofahrerinnen und Autofahrer müssen jetzt beim Überholen von Radfahrern und Scooterfahrern mehr Abstand halten. Im Ortsgebiet ist laut der im Oktober in Kraft getretenen Straßenverkehrsordnung ein nun gesetzlich fixierter Seitenabstand von mindestens 1,50 Metern, außerhalb sogar von mindestens zwei Metern vorgeschrieben. Derzeit wird die neue Bestimmung von den meisten Autofahrern noch ignoriert. Teils aus Unkenntnis. Oft aber auch deshalb, weil dieser Abstand in den engen Straßen gar nicht eingehalten werden kann. Ein entgegenkommendes Fahrzeug müsste hier immer anhalten.

Fehlt der Platz für ein vorschriftsmäßiges Überholen, sind Autofahrer somit gezwungen, hinter Rad- und Scooterfahrern nachzufahren. Das ist vom Gesetzgeber auch so beabsichtigt: Kann der vorgeschriebene Abstand nicht eingehalten werden, darf nicht überholt werden.

Die Jessernigstraße in Klagenfurt ist keine 30er Zone, deshalb muss ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden © Markus Traussnig

Ein Detail der Bestimmung macht es für Autolenker noch komplizierter: Die neue Abstandsregel gilt nicht in 30er-Zonen. "Bei einer gefahrenen Geschwindigkeit des überholenden Kraftfahrzeuges von höchstens 30 km/h kann der Seitenabstand der Verkehrssicherheit entsprechend reduziert werden", heißt es im Gesetz. Laut Ferdinand Pirmann, Leiter des Verkehrsreferates im Stadtpolizeikommando Klagenfurt, gelte in diesen Fällen wie bisher der Ein-Meter-Abstand.

Zeugenaussagen werden wichtiger

Wie wird die Kärntner Polizei die Einhaltung des Abstandes kontrollieren? Die Beamten werden entsprechend geschult, heißt es. Es werde auf das Augenmaß ankommen. Die Vollziehung des Gesetzes scheint nicht leicht zu werden, sagt die Polizei. Vor allem die Beweisführung bei Unfällen wird schwierig. "Zeugenaussagen werden jetzt immer wichtiger", sagt Pirmann.

Wer die Abstandsregel ignoriert, muss mit einem Organmandat in Höhe von 25 Euro rechnen. Auch Anzeigen drohen. Immer wieder zeigen auch Radfahrer Autolenker an, weil diese zu knapp an ihnen vorbeifahren.