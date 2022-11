"Schauen wir mal, was der Gaul hat", begrüßt Andreas Wang einen seiner Kunden. Dabei entkommt ihm ein breites Grinsen. Denn mit "Gaul" ist das Fahrrad gemeint, das bei der Gangschaltung Probleme hat. Den trockenen Humor nimmt ihm keiner seiner Kunden übel – und das seit 47 Jahren. Denn es ist das Fachwissen und das einzigartige Service, das die Klagenfurter Fahrradbesitzer im traditionsreichen Fachgeschäft "Samonig" im Herzen der Kärntner Landeshauptstadt zu schätzen wissen. Doch schon bald werden Pedalritter darauf verzichten müssen: Mit Ende des Jahres verabschiedet sich Wang in den wohlverdienten Ruhestand und schließt das Geschäft in der Paradeisergasse (sofern kein Nachfolger gefunden wird).