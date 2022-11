Die Stadt Klagenfurt versucht Bürgerinnen und Bürgern sowie der lokalen Wirtschaft unter die Arme zu greifen, um der aktuellen Teuerungswelle und Inflation entgegenzuwirken. Daher gibt es heuer wieder eine "Cashback"-Weihnachtsaktion. Für eingereichte Rechnungen ab 50 Euro erhält man eine Rückvergütung von 20 Prozent in Form von City-Zehnern. Einreichbeginn ist der 30. November.

"Die 'Cashback'-Aktion ist in der Vorweihnachtszeit perfekt, um Geschenke einzukaufen. Sie gilt aber auch für Klagenfurter Branchenbetriebe abseits des Handels, wenn man eine Leistung in Anspruch nimmt. Egal ob Friseur, Kosmetikbehandlung oder Yogakurs, von jeder eingereichten Rechnung erhält man ein Fünftel als City-Zehner retour", führt Wirtschaftsreferent Stadtrat Max Habenicht aus.

Das Konzept erklärt

Einkaufsrechnungen ab 28. November können ab dem 30. November auf der Homepage der Stadt (www.klagenfurt.at) hochgeladen werden. Der Mindestbetrag liegt bei 50 Euro. Pro Rechnung werden 20 Prozent des Bruttobetrages in Form von City-Zehnern rückvergütet.

Wichtig: Pro Tag und Person darf nur eine Rechnung hochgeladen werden. Der maximal anrechenbare Rechnungsbetrag ist 300 Euro pro Person und Tag. Daraus ergibt sich ein maximal ausbezahlbarer Betrag von 60 Euro in City-Zehnern pro Person und Tag.

City-Zehner müssen noch im Dezember eingelöst werden

Von 13. Dezember bis einschließlich 22. Dezember kann man die City-Zehner an der City-Zehner-Adventhütte am Christkindlmarkt (Öffnungszeiten: Mo.– So. von 10 bis 18 Uhr) gegen Vorweis der Eingangsbestätigung abholen. Nicht abgeholte City-Zehner verfallen nach dem 22. Dezember. Die Auszahlung in Bargeld ist nicht möglich. Es gilt das "First come, first served"-Prinzip.

Einreichende spätestens am 19. Dezember

Die Gesamtsumme des Förderungsbetrages ist 85.000 Euro. Diese Aktion der Stadt Klagenfurt, des Klagenfurt Marketing und der Wirtschaftskammer Kärnten umfasst in Summe 80.000 Euro, der Südpark beteiligt sich zusätzlich mit 5.000 Euro. Der Einreich-Zeitraum ist am 19. Dezember zu Ende, außer, der vollständige Förderbetrag wurde schon vorher aufgebraucht.

Personen, die über keinen Internetzugang verfügen, bekommen im Bürgerservice im Rathaus (Montag–Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr) Unterstützung.