Die Bezirke Klagenfurt und Klagenfurt Land sind attraktive Wohnziele. Zumindest, wenn es nach dem statistischen Handbuch des Landes Kärnten geht. In seiner neuesten Auflage sprechen die Zahlen für sich. Im Jahr 2021 lebten 101.765 Menschen im Bezirk Klagenfurt. Das ergibt einen Zuwachs von 8,17 Prozent (Plus von 7689 Menschen) in den letzten zehn Jahren.