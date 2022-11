Die Klagenfurterin Amira Pocher, in Deutschland lebende Moderatorin und Podcasterin, macht derzeit Heimaturlaub in Kärnten. Die 30-Jährige befindet sich im Gipfelhaus Magdalensberg, dem Hotel von Familie Skorianz.

Die Ehefrau von Comedian Oliver Pocher ist von der herrlichen Aussicht begeistert. "Was für ne Aussicht", schreibt sie am Montag auf Instagram. Dienstagfrüh lässt sie ihre Instagram-Follower an ihrer Freude über den ersten Schnee teilhaben und filmt die verschneite Hotelterrasse. Der Magdalensberg präsentierte sich in der Dienstagfrüh bereits leicht verschneit - in den nächsten Stunden wird es wohl noch mehr Schnee geben.

Ein Hinweis von Amira Pocher in einer älteren Instagram-Story sorgt für Spekulationen: Sie hat sich in Kärnten Grundstücke angeschaut, teilt sie freudig mit. Wollen die Pochers etwa nach Kärnten ziehen?