Mitten im Abendverkehr kam es, wie die Antenne Kärnten berichtete, auf der Südautobahn (A 2) auf Höhe von Velden-Ost in Richtung Villach zu einem Unfall. Eine Lenkerin (55) aus dem Bezirk Villach-Land wurde von der Sonne geblendet und geriet daraufhin nach rechts über den Pannenstreifen und krachte dort in die Leitschiene. Durch den Aufprall wurde das Auto zurück über beide Fahrstreifen geschleudert, stieß gegen die Betonelemente und kam schließlich am linken Fahrstreifen zum Stillstand.

Laut Polizei alarmierte eine nachkommende, nicht in den Unfall involvierte Fahrzeuglenkerin die Einsatzkräfte und führte bis dahin die Erstversorgung durch.

Die Rettung übernahm schließlich die Betreuung des nüchternen Unfallopfers und brachte es mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Mehr als eine Stunde lang - bis etwa 17.30 Uhr - war die Unfallstelle bis auf eine Spur gesperrt. Es entwickelte dennoch sich ein Kilometer langer Stau. Auch auf der Ausweichroute über die Kärntner Straße (B 83) kam es zu Wartezeiten.