Die Trattoria Siciliana ist kulinarische Vergangenheit. An ihrer Stelle eröffnet am Dienstag das Due – der Name für das neue Restaurant am Kardinalsplatz ergab sich aus der Hausnummer 2. Das Betreiberpaar sind keine Unbekannten in der Klagenfurter Gastronomieszene: Lucija und Jörg Ziegelmeyer betreiben aktuell die Osteria dal Conte in der Tabakgasse - das Restaurant Al dente in den Klagenfurter City Arkaden gaben sie mit Anfang des Jahres auf, um sich eben ihrer neuesten Idee zu widmen. Nach einem halben Jahr Umbauzeit ist es so weit – das Due öffnet am Dienstag seine Pforten und lässt mit einer mediterranen Speisekarte aufhorchen.

Das mediterrane Gemüse vom Grill (für zwölf Euro), die (selbstgemachten) Gnocchi mit Trüffelcreme und Rinderfilet (35 Euro), das Risotto mit Safran, Riesengarnelen, Prosciutto, grünem Spargel und wildem Brokkoli (28 Euro) oder das Tagliata vom Rind mit Rucola, Kirschtomaten und Parmesan (29 Euro). Die besondere Spezialität des Hauses: Pizza di Scrocchiarella. "Das sind kleine Gourmet-Pizzen, ohne Tomatensauce, aber sehr hochwertig belegt", verrät Geschäftsführerin Lucija Ziegelmeyer. Künftig sollen auch alle Nudeln im Haus hergestellt werden.

Gesamter Mittelmeerraum

Der Küche verleiht übrigens Georg Kittner die ganz persönliche Note. Er stand unter anderem schon in der Küche des Aenea in Maria Wörth oder des Schloss Leonstain in Pörtschach. Apropos Küche: Mediterran bedeutet für die Ziegelmeyers mehr als nur italienisch: "Schon bald soll der gesamte Mittelmeerraum auf der Karte zu finden sein, sprich auch Französisch, Spanisch und Griechisch."

Die edlen Tropfen stammen aus Italien, Spanien, Frankreich und Österreich. In diesem Zusammenhang arbeitet der Hausherr aber schon an seinem nächsten Projekt: Im Keller des Hauses befindet sich ein 40 Quadratmeter großer Raum, dieser soll zum Weinkeller umgebaut werden. "Künftig sollen Verkostungen und Seminare stattfinden", verrät Jörg Ziegelmeyer.