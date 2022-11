Besser ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende - mit diesem Fazit könnte man den Prozess der Sonnenhotels gegen die Dauercamper am Hafnersee zusammenfassen, der heute am Bezirksgericht Klagenfurt über die Bühne gegangen ist. Und überraschend mit einem Vergleich am ersten Verhandlungstag endete. Die Camper verpflichteten sich, ihre Stellplätze bis zum 30. April 2023 zu räumen.