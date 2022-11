Wüste Szenen spielten sich am Sonntag gegen 02.45 Uhr in einem Lokal in Grafenstein ab: Im Zuge einer Feier kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Streit zwischen einem 35-jährigen Mann aus Klagenfurt und seiner 33-jährigen Ehefrau.

Im Zuge des Streites nahm er ein Brotmesser aus dem Thekenbereich und fügte seiner Frau damit leichte Verletzungen an den Händen zu. Weitere anwesende Lokalgäste alarmierten die Polizei und hielten den Angreifer bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Betretungsverbot ausgesprochen

Der stark alkoholisierte Mann wurde vorläufig festgenommen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in das Polizeianhaltezentrum Klagenfurt eingeliefert. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Die Tatwaffe wurde sichergestellt. Die leicht verletzte Frau wurde von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.