Kürzlich feierte die heimische Fußballlegende Walter Ludescher den 80. Geburtstag. Am Freitag wurde Ludescher, von vielen aufgrund seiner Professionalität, Sachlichkeit und Eloquenz der "Professor" genannt, im Klagenfurter Rathaus die Goldene Medaille verliehen. "Der Sport, mit dem er schon früh in Berührung gekommen ist, wurde seine große Leidenschaft und ein Wegbegleiter. Walter Ludescher hat sich parallel aber auch im Berufsleben im Bildungsbereich als Direktor des Bundesgymnasiums in der Mössingerstraße verdient gemacht. Die Stadt lebt von den Leistungen solcher Persönlichkeiten, die wesentlich zu ihrem Ruf, weit über Landesgrenzen hinweg, beitragen", hob Bürgermeister Christian Scheider hervor.

Der pensionierte Schuldirektor ist vor allem auch als Fußballer und Trainer ein Begriff. Zuerst spielte er im Nachwuchs beim Klagenfurter AC und begann seine Karriere bei Austria Klagenfurt. Nach nicht ganz sieben Jahren wechselte er kurzfristig zurück zum Klagenfurter AC und ging 1961 zu Rapid Wien. Von 1964 bis 1968 spielte er bei Wacker Innsbruck. In der Zeit von 1964 bis 1966 war Ludescher ständiges Mitglied der Österreichischen Nationalmannschaft und nahm an sieben Länderspielen teil. Der absolute sportliche Höhepunkt in seiner aktiven Fußballerkarriere war der 3:2 Sieg Österreichs gegen England im Wembley Stadion 1965. Als Trainer wird es kaum einen zweiten in Österreich geben, der jeweils mit der von ihm betreuten Mannschaft in jeder Klasse aufgestiegen ist.