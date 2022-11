Im Herbst gab die Organisation Verkehrsclub Österreich (VCÖ) bei einem Marktforschungsinstitut eine repräsentative Umfrage in Auftrag. Dabei wurde erhoben, wie Autofahrerinnen und Autofahrer in Österreich auf die gestiegenen Spritkosten reagieren. Als "Musterschüler" gingen die Steirer und Kärntner hervor. 95 Prozent der Befragten gaben an, ihr Verhalten geändert zu haben.