Am Landesgericht Klagenfurt wurde über das Vermögen der selbstständigen Immobilienmaklerin Belinda Huber-Alp in Klagenfurt ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet.

Die Verbindlichkeiten betragen rund 173.500 Euro. Aktiva gibt es keine. Es sind sieben Gläubiger und keine Dienstnehmer von der Insolvenz betroffen. Die Schuldnerin beabsichtigt den Gläubigern einen Sanierungsplan in der Höhe von 20 Prozent anzubieten.

Die Schuldnerin betreibt seit November 2011 ein Einzelunternehmen als selbstständige Immobilienmaklerin. Das Gewerbe selbst befindet sich in Villach.



Als Ursachen der Insolvenz wird im Antrag angeführt, dass die eigentliche selbstständige Tätigkeit als Immobilienmaklerin von Anfang an positiv verlief. Allerdings waren die letzten drei Wirtschaftsjahre vom Ergebnis her nicht ausreichend, um die

laufenden Verbindlichkeiten und die über Jahre hinweg schon bestehenden Altlasten zu bedienen. Letztlich konnten auch die Gewinne des bisherigen Geschäftsjahres 2022 aufgrund der

hohen Baupreise und den steigenden bzw. hohen Zinsen die Verbindlichkeiten nicht mehr decken, wonach nunmehr Zahlungsunfähigkeit gegeben ist.



Forderungsanmeldungen können ab sofort über den AKV bzw. den KSV 1870 (bis 13. Dezember 2022) angemeldet werden. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Gerhard Kochwalter in 9020 Klagenfurt bestellt.