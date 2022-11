Nicht nur auf politischer Ebene ist Korruption in Österreich ein immer wiederkehrendes Thema - aktuelles Stichwort ÖVP-Untersuchungsausschuss. Auch Richter Gernot Kugi war Freitagvormittag im Landesgericht Klagenfurt damit konfrontiert. Einem Vorarlberger (60) wurde vorgeworfen, im Mai 2021 einem Polizisten während seiner Einvernahme 30 Euro angeboten zu haben, um "die Sache zu vergessen". Was war "die Sache"? Nachdem der Pensionist in seinem Heimatort Lauterach zwei Säcke Gartenerde aus einem Supermarkt gestohlen hatte, setzte er sich mit 1,6 Promille im Blut auf sein Fahrrad.